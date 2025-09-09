Lazio, la società ricorda l'appuntamento: nel mirino c'è il Sassuolo
La Lazio ricorda l'appuntamento contro il Sassuolo. Entrati nella settimana che ci porterà alla terza giornata di Serie A, sui propri profili social la società biancoceleste ha pubblicato tutti i dettagli in merito alla sfida del Mapei Stadium, in programma domenica 14 settembre, alle ore 18.00, contro i neroverdi di Fabio Grosso.
