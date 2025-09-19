Lazio, il passato e il presente insieme: Cana incontra Hysaj - FOTO

Un ritrovo tutto in chiave Lazio. Elseid Hysaj e Lorik Cana si sono incontrati ieri a Roma alla Casa del Cinema per la presentazione di UDHA, un documentario presentato dall'ex difensore biancoceleste in collaborazione con il giornalista Arbër Agalliu e con Alessandro Ferrantelli. I due si sono scattati una foto, pubblicata poi sull'account social del terzino. Di seguito la storia.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.