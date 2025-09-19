Lazio, Bonanni: "Il derby è diverso dalle altre partite. La Roma è favorita"

TUTTOmercatoWEB.com

L'ex calciatore biancoceleste Massimo Bonanni ha parlato ai microfoni di TMW Radio, ai quali ha detto la sua sul derby di domenica tra Lazio e Roma. Di seguito le sue parole: "I derby non sono delle partite come le altre. E a Roma non lo è soprattutto. Ad oggi la Roma è favorita".

