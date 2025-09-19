Lazio - Roma, Abodi: "Il derby alle 12:30 non risolve il problema"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Presente a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi si è soffermato sull'orario a cui è stato fissato il derby della Capitale di domenica tra Lazio e Roma, ovvero alle 12:30. Queste le sue dichiarazioni riportate da Ansa: “La considero una tappa di transito. È una risposta che ha dato il Ministero dell'interno e tutti gli organismi chiamati a intervenire su questo tema. Sono decisioni che non credo vengano prese a cuor leggero, sono decisioni frutto di valutazioni tecniche da parte di chi ha più informazioni”.

"Non è la risposta definitiva, è un segnale. Non è il caso del sindaco, ma mi sembrano superficiali e ingiuste le accuse. Qui non si tratta di resa o di sconfitta, non è che lo Stato voglia nascondersi dietro un orario. Non è l'orario delle 12.30 che risolve il problema. Abbiamo un tema, che è quello di garanzia di coloro che vogliono andare allo stadio civilmente, e anche dei cittadini di quella zona che qualche mese fa sono stati assediati da un manipolo di delinquenti. E insieme, piuttosto che criticare la decisione, si dovrebbe comunque contribuire al ripristino della legalità".

