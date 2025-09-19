FORMELLO - Lazio, Rovella torna in gruppo ma resta in dubbio: le ultime

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Rovella in gruppo, ma in forte dubbio. Non ci sono certezze sul suo impiego nel derby dal primo minuto, nonostante nel pomeriggio sia tornato a lavorare con la squadra. Saranno decisive le sue sensazioni nella rifinitura di domani dopo la conferenza stampa di Sarri (ore 15). Per il posto in regia resta comunque in vantaggio Cataldi.

L'altro dubbio a centrocampo per domenica riguarda la mezzala sinistra, con la corsa a due tra Dele-Bashiru e Belahyane per giocare insieme a Guendouzi, unico inamovibile del terzetto. Niente da fare invece per Vecino, ancora out nonostante sia clinicamente guarito dopo l'infortunio di inizio agosto. Dopo Como, Verona e Sassuolo, salterà anche la Roma.

In attacco Pedro tenta il sorpasso su Cancellieri per completare il tridente con Castellanos e Zaccagni. Il Taty è pienamente recuperato: ha smaltito l'affaticamento agli adduttori, da mercoledì pomeriggio lavora regolarmente in gruppo. La difesa va verso la conferma in blocco, con Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares davanti a Provedel. Non ci sarà Lazzari (lesione al soleo), mentre resta in dubbio Patric per la convocazione.

