Lazio | Gol, vittorie e non solo: tutti i ricordi nel derby di Luis Alberto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Tanti risultati positivi nel derby. Luis Alberto ha spesso lasciato il segno quando affrontava la Roma con la maglia della Lazio. E ai taccuini de Il Messaggero, lo spagnolo ha svelato i suoi ricordi più belli nelle stracittadine: "Direi la doppietta nel 3-0 del 15 gennaio 2021, peccato solo per lo stadio vuoto causa Covid. Poi il primo con Sarri, il 3-2 in cui segnano Sergej, Pedro e Felipe".

C'è un derby in particolare però cui è famoso, anche se non per questioni di campo: "Quello del “Se hanno sentido encu****” (ride, ndr.)", ha detto. In quel caso era molto felice non tanto per la vittoria, ma quanto per com'è arrivata. "Loro avevano parlato tanto prima e alla fine erano tutti impazziti. Rimarrà nella storia per sempre", ha spiegato.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.