Lazio, Pedro e la festa del Napoli: "Mi hanno scritto in tantissimi per lo Scudetto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Pedro idolo di Napoli. L'anno scorso è stato tra i calciatori più festeggiati dopo la vittoria dello Scudetto della squadra di Conte. Lo spagnolo, infatti, aveva realizzato la doppietta in Inter - Lazio che aveva fermato i nerazzurri sul 2-2. Ai microfoni di Dazn l'attaccante biancoceleste ha parlato della reazione dei tifosi azzurri e di tutti i messaggi che ha ricevuto.

"Messaggi da Napoli l'anno scorso? Sì, ne ho ricevuti tanti, anche dei video. Mi hanno scritto pure dei calciatori come Spinazzola e Juan Jesus con cui ho giocato alla Roma. È stato molto divertente, ma io non ho fatto nulla di che. Loro hanno fatto un grandissimo campionato, io ho solo aiutato la mia squadra per cercare di ottenere la vittoria. È un bell'aneddoto che ricordo con piacere, la gente per strada ancora mi ringrazia per lo Scudetto. Io però non ho fatto niente, loro hanno meritato di vincere".

