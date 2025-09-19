Guendouzi: "Alla Lazio per Sarri. Con lui i nostri risultati miglioreranno..."

Un rapporto speciale. Guendouzi e Sarri si sono trovati subito: il francese ha scelto la Lazio proprio perché c'era lui in panchina, e ora che il tecnico è tornato è tra i più contenti di tutti. Ai microfoni di CBS Sport, il centrocampista ha parlato proprio del lavoro con il mister biancoceleste. Di seguito le sue parole.

"Sarri? Quando due anni fa ho firmato per la Lazio, l'ho fatto perchè c'era lui in panchina. Un ottimo tecnico che mi ha insegnato molto dal punto di vista tattico nel primo anno che sono stato in Italia. Ha vinto lo scudetto alla Juventus e quando era alla guida del Chelsea mi sconfisse nella finale di Europa League. Sono molto contento di lavorare con lui. E' un tecnico che insegna tantissimo ai suoi giocatori. Che li migliora. Sono sicuro che nelle prossime gare i nostri risultati miglioreranno. Cosa scrive durante le partite? E' molto attento ad ogni singolo dettaglio. Ma non solo sotto l'aspetto sportivo. Quando vai a parlare nel suo ufficio, ti chiede della tua vita privata, di come ti senti, di quello che fai e che non fai. Come ho detto, sei mesi con lui valgono come anni con altri allenatori".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.