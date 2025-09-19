Roma, Svilar punta la Lazio: "Il derby è la partita dell'anno. La tensione sale..."
Ai microfoni di CBS Sports, il portiere della Roma Mile Svilar ha presentato il derby della Capitale contro la Lazio che si giocherà domenica alle 12:30. In particolare si è soffermato sulle emozioni e sulla preparazione di una partita così speciale, parlando anche del lavoro di Gasperini e Ranieri. Di seguito le sue parole.
“Il derby? È sempre una gara pazzesca, ma io preferisco quando si gioca in casa. Lo stadio pieno, l’atmosfera che si crea è qualcosa di speciale. Il derby è la partita dell’anno, e i tifosi ce lo fanno sentire già dal lunedì. Durante la settimana del derby si respira qualcosa di diverso. La tensione cresce ogni giorno e anche nello spogliatoio l’adrenalina si sente. I tifosi ti fermano per strada, ti incitano, ti trasmettono la loro passione. È una partita che si vive molto prima del fischio d’inizio”.
“Gasperini? Le sedute con lui sono intensissime, il suo impatto è stato impressionante. Sono convinto che tutto il duro lavoro che stiamo facendo porterà risultati. Personalmente, non mi interessa subire quattro gol a partita, se poi vinciamo. L’importante è il successo della squadra. Ranieri? Ci ha dato serenità, fiducia. Ci ha fatto sentire importanti, uno ad uno, dimostrando sempre di credere nei suoi giocatori. E questo è fondamentale, sia per il gruppo che per il singolo”.
