Faraoni su Tudor: "Alla Lazio ha avuto una parentesi formativa"

Faraoni racconta Tudor. L'ex terzino del Verona, in passato anche alla Lazio, ai taccuini di Tuttosport ha parlato del percorso del tecnico croato dalla società gialloblù alla Juventus, passando anche per la Capitale. Di seguito le sue parole.

"Tudor e un ciclo alla Juve? Sì, perché penso che questi anni gli siano serviti per crescere ancora. Anche la Lazio è stata di sicuro una parentesi formativa. Quando sei alla Juve qualcosa devi lasciare, lui sicuramente sta gestendo la sua personalità in maniera diversa dal Verona. Ma sono sicuro di una cosa: Tudor è talmente intelligente da capire le cose senza che gli vengano fatte notare. Ho avuto tanti ottimi allenatori, ma lo stimo molto: è un grande, farà molta strada".

