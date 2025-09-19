Lazio, è il compleanno di Rocchi: gli auguri della società
Tommaso Rocchi compie oggi 48 anni. Nel giorno del suo compleanno, la Lazio ha voluto fare gli auguri all'ex attaccante biancoceleste con una nota ufficiale sul proprio sito. Questo il comunicato: "Compie oggi 48 anni l’ex attaccante biancoceleste Tommaso Rocchi. Il centravanti veneziano approdò in maglia biancoceleste nel 2004, realizzando la prima rete il 22 settembre dello stesso anno a Brescia. A distanza di pochi mesi, Rocchi sigla anche il suo primo gol personale nel Derby della Capitale: il numero 18 mise a segno la rete del definitivo 3-1 superando con un colpo di testa Pelizzoli.
Nove stagioni nella Lazio; 293 presenze con l’Aquila sul petto, arricchite da ben 105 gol all’attivo in maglia biancoceleste. In particolare, il centravanti veneziano siglò la sua centesima rete con la Lazio il 30 ottobre del 2011, giorno in cui i capitolini s’imposero per 3-0 al Sant’Elia di Cagliari. Solo Immobile, Piola, Chinaglia, Giordano e Signori sono riusciti, nella storia biancoceleste, a tagliare lo stesso traguardo del classe ’77.
Rocchi ha chiuso la sua avventura in biancoceleste dopo aver vinto una Coppa Italia nel 2009 e la seguente Supercoppa italiana, nella quale mise a segno, contro l’Inter del Triplete, la rete del momentaneo 2-0".
