Totti: "Alla Lazio mi intriga Zaccagni, ma Gasperini lo ingabbierà"
Presente all'EA7 World Legends Padel Tour, l'ex capitano della Roma Francesco Totti ha rilasciato un'intervista sul derby della Capitale contro la Lazio, che si giocherà domenica alle 12:30. Di seguito le sue parole: "Il derby di Roma è diverso da tutti, è una partita totalmente bella e difficile da giocare... Chi è romano la vive diversamente da tutto il resto. Ogni derby è diverso. Che sia vinto, perso o pareggiato ogni derby è sempre significativo. Quelli vinti sono quelli memorabili, ma già partecipare a quella partita è una cosa indimenticabile".
"Chi non è romano non può capirlo, è difficile da spiegare. Solo chi è romano capisce l'importanza e il valore di questa partita. La gara di domenica? Siamo alle prime partite di campionato, può succedere di tutto. L'ultima partita non è stata bella da parte di entrambe le squadre, per questo penso che domenica cercheranno di riscattarsi il più possibile. Un giocatore che mi piace della Lazio? Zaccagni è quello un po' più determinante, ma con il modulo che adotterà Gasperini farà una bella gabbia".
"La Roma? Spero possa arrivare tra le prime quattro, quello è l'obiettivo principale un po' di tutti e soprattutto dei tifosi. Spero possa tornare a quei livelli, Roma merita un palcoscenico come la Champions".
