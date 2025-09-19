Totti: "Alla Lazio mi intriga Zaccagni, ma Gasperini lo ingabbierà"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Presente all'EA7 World Legends Padel Tour, l'ex capitano della Roma Francesco Totti ha rilasciato un'intervista sul derby della Capitale contro la Lazio, che si giocherà domenica alle 12:30. Di seguito le sue parole: "Il derby di Roma è diverso da tutti, è una partita totalmente bella e difficile da giocare... Chi è romano la vive diversamente da tutto il resto. Ogni derby è diverso. Che sia vinto, perso o pareggiato ogni derby è sempre significativo. Quelli vinti sono quelli memorabili, ma già partecipare a quella partita è una cosa indimenticabile".

"Chi non è romano non può capirlo, è difficile da spiegare. Solo chi è romano capisce l'importanza e il valore di questa partita. La gara di domenica? Siamo alle prime partite di campionato, può succedere di tutto. L'ultima partita non è stata bella da parte di entrambe le squadre, per questo penso che domenica cercheranno di riscattarsi il più possibile. Un giocatore che mi piace della Lazio? Zaccagni è quello un po' più determinante, ma con il modulo che adotterà Gasperini farà una bella gabbia".

"La Roma? Spero possa arrivare tra le prime quattro, quello è l'obiettivo principale un po' di tutti e soprattutto dei tifosi. Spero possa tornare a quei livelli, Roma merita un palcoscenico come la Champions".

