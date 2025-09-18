Sassuolo - Lazio | Open Var, Rocchi sul contatto Rovella-Vranckx: "Giusto togliere il rosso"

Si è parlato e ha fatto infuriare molto i giocatori della Lazio il rosso assegnato a Vranckx nel contatto con Rovella nel match contro il Sassuolo. L'arbitro Tremolada estrae il rosso diretto al numero 40 neroverde per un pestone sull'ex Monza, ma a seguito di revisione al monitor il cartellino è diventato giallo per uno "step on foot", così anche analizzato in Open Var, trasmissione su Dazn condotta da Federica Zille e Gianluca Rocchi.

Dai primi filmati emersi in puntata dalla Sala Var si sente subito: "Da togliere, è uno step on foot, ti consiglio un on field review Paride per rivalutare il cartellino rosso. È sul collo, per noi è più uno step on foot". Dopo l'analisi, in studio Rocchi ha commentato la scelta di passare da 'grave fallo di gioco' a 'imprudenza', questa la risposta a Federica Zille: "Il cartellino corretto è il giallo, non mi sorprende il rosso perché ho chiesto molta severità. Mentre sulle chiare occasioni da rete ho chiesto di essere meno severi, come tra giallo e rosso di prendere la decisione più semplice, sul grave fallo di gioco e quindi quello pericoloso, ho chiesto la massima severità e andare sempre verso il rosso. Perché comunque l’obiettivo nostro che sia imprudenza o grave fallo di gioco è tutelare l’incolumità del giocatore. Non mi sento di penalizzare l’arbitro su questo, quello che mi piace è che lui è attento, chiede spazio nel tutelare i giocatori e col microfono aperto puoi sentire tutto, è giusto che l’arbitro possa fare la propria revisione in serenità".

Pubblicato il 17/9