Roma, Soulé punta la Lazio: "Il derby è speciale. E il mio gol..."

Ai canali ufficiali della Serie A, l'attaccante della Roma Matias Soulé ha parlato delle emozioni del derby della Capitale contro la Lazio. Di seguito le sue parole: "Giocare il derby tutta la partita e segnare è stato qualcosa di veramente speciale, che non avevo mai provato prima. L'atmosfera allo stadio è qualcosa di indescrivibile. Ad essere onesto ero molto nervoso prima della partita, ma una volta che entri in campo si spegne tutto e ti concentri solo sul pallone. Sono partite incredibili".

