Roma, Gasperini in conferenza stampa prima del derby: tutti i dettagli
Gasperini alla vigilia del derby. Il tecnico della Roma parlerà in conferenza stampa domani, sabato 20 settembre, alle ore 13:45 il giorno prima della gara contro la Lazio. Alle 15, invece, toccherà al tecnico biancoceleste Maurizio Sarri dalla sala stampa del centro sportivo di Formello.

