Lazio, Abbate sul Flaminio: "Lotito ha presentato dei documenti in Campidoglio" - VIDEO
Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Alberto Abbate ha raccontato dell'incontro in Campidoglio durante il quale il presidente Claudio Lotito avrebbe presentato dei documenti relativi alla questione Flaminio, i quali però non sono ancora sufficienti per sbloccare l'iter. Ecco di seguito le sue parole:
"Va letta fra le righe sia la scappata al Campidoglio sia le ultime dichiarazioni dell'assessore Onorato. Lui continua a dire che mancano determinati documenti, però perché allora c'è stato questo incontro? In realtà dei documenti sono stati presentati in questo incontro in Campidoglio nel weekend, il problema è che questi documenti hanno bisogno di una certificazione come dice onorato e questa certificazione costa. Che poi sono le stesse modalità che sono state utilizzate alla Roma Nuoto e per la quale non si può avere nessuna corsia preferenziale per nessuno perché sappiamo benissimo che già la Roma Ruoto è andata al Tar e quindi guai a sgarrare qualunque cosa, a non avere lo stesso atteggiamento nei confronti della Lazio".
