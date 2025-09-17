Lazio, Petrucci (Sky): "Ecco come stanno Rovella e Castellanos". E su Belahyane...

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto il giornalista di SkySport Matteo Petrucci, che ha fatto il punto sulla Lazio verso il derby di domenica contro la Roma. Di seguito le sue parole.

ROVELLA E CASTELLANOS - “Rovella e Castellanos? Non ci dovrebbero essere particolari allarmi, non c’è lesione, sono due affaticamenti muscolari. Siamo a mercoledì, il programma è di gestirli in questi due giorni e fare una valutazione venerdì. Da Formello filtra ottimismo, l’abbiamo visto anche a Reggio Emilia. Sono due giocatori che vanno considerati sulla via del recupero, ma poi subentrano anche le valutazioni dell’allenatore che può pure fare altre scelte. In settimana faranno terapie e lavoreranno in maniera più leggera, poi due giorni prima si deciderà. Rovella e Castellanos sono due giocatori molto importanti, ma hanno anche due alternative valide dietro come Cataldi e Dia. Se mancheranno saranno assenze pesanti; se stanno bene giocano tutti e due”.

IL GRUPPO - “Ammutinamento? Non esiste, lo escludo. Non ci sono né segnali e né voci. E se ci fosse non ne capirei neanche il motivo. Io sto vedendo il solito Sarri, è avvelenato, vive e somatizza tanto le difficoltà del gruppo. Vedo una squadra insofferente, che non riesce a fare quello che chiede l’allenatore e quindi si innervosisce. Ci dobbiamo preoccupare se si andrà avanti così, ma da quello che so io non c’è altro dietro”.

VECINO - “Vecino? Solo lui può sapere bene come sta. Neanche lo stesso Sarri oggi ci può dire se è pronto e se tornerà a disposizione questa settimana per essere convocato al derby. Clinicamente è guarito, ma se non ha le giuste sensazioni in questo momento non rischia. Vediamo, oggi c’è la ripresa e aspettiamo le sue risposte. La Lazio ha bisogno del miglior Vecino, non di un giocatore a mezzo servizio o non convinto al 100%. Se sta bene e sarà a disposizione, non credo che possa giocare dall’inizio. Fino alla scorsa settimana i programmi erano altri, nella testa di Sarri c’era la possibilità di dargli un po’ di minutaggio a Reggio Emilia e di farlo partire titolare nel derby. Aspettiamo di capire se sarà convocato”.

BELAHYANE E DELE-BASHIRU - “Belahyane ha delle chance per partire da titolare al derby. A Reggio Emilia da subentrato non ha fatto nulla di trascendentale, ma Dele-Bashiru ha faticato tanto. Vediamo quanto Sarri aspetterà il nigeriano, è giusto farlo con giocatori giovani e su cui si hanno buone idee e sensazioni. Ma non so per quanto può farlo”.

MERCATO E RINNOVI - “Se il mercato non si sblocca, i rinnovi si possono solo promettere e se ne può solo parlare. Se sbloccato parzialmente, i prolungamenti partirebbero dalla stagione successiva. Ma rimaniamo sul filo".