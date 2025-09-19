Ex Lazio | Baroni, il racconto di Setti: "Parlavamo tantissimo, con il Verona si è lanciato"

TUTTOmercatoWEB.com

Ai taccuini di Tuttosport, l'ex presidente del Verona Maurizio Setti ha parlato di alcuni degli allenatori che ha avuto in gialloblù. Tra questi c'è anche Marco Baroni, passato poi alla Lazio e infine ora al Torino. Questo il suo racconto sul tecnico granata e sul loro percorso insieme: "Con Baroni parlavamo tantissimo, è forse l’uomo col quale ho avuto più dialogo: Verona è stato un trampolino di lancio per lui".

