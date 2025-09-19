Ex Lazio | Baroni, il racconto di Setti: "Parlavamo tantissimo, con il Verona si è lanciato"
Ai taccuini di Tuttosport, l'ex presidente del Verona Maurizio Setti ha parlato di alcuni degli allenatori che ha avuto in gialloblù. Tra questi c'è anche Marco Baroni, passato poi alla Lazio e infine ora al Torino. Questo il suo racconto sul tecnico granata e sul loro percorso insieme: "Con Baroni parlavamo tantissimo, è forse l’uomo col quale ho avuto più dialogo: Verona è stato un trampolino di lancio per lui".
