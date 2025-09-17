Calciomercato Lazio | Diego Gonzalez convince in Messico: e il suo riscatto...

Diego Gonzalez scatenato in Messico. È all'Atlas, in prestito fino al 31 dicembre, dove ha già messo a referto 3 gol e 4 assist in 8 giornate. Domenica scorsa ha segnato ancora contro il Santos Laguna nella Liga MX Apertura. Le sue ottime prestazioni potrebbero convincere il club ad acquistare a titolo definitivo il classe 2003, con il diritto di riscatto fissato a un milione di euro, come riportato da Il Corriere dello Sport. Sarebbe la stessa cifra per cui la Lazio l'ha acquistato dal Celaya, a gennaio 2023. La società biancoceleste aspetta in vista del mercato di gennaio.

