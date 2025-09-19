Pedro: "Alla Lazio sto bene, tutti i compagni volevano che rimanessi"

Un altro anno di Pedro. La scorsa stagione si è guadagnato a suon di gol il rinnovo di contratto con la Lazio, visto che con Baroni era stato più volte decisivo soprattutto dalla panchina. Ai microfoni di Dazn, lo spagnolo ha raccontato proprio della sua permanenza in biancoceleste. Di seguito le sue parole.

"Alla Lazio sto molto bene, tutti i compagni volevano che rimanessi. Per me è stata una grande stagione l'anno scorso, anche se non siamo entrati in Europa ed è stato un duro colpo. Alla fine però abbiamo fatto un bel lavoro. Io ho voluto rinnovare il contratto e continuare qui, non so se è il mio ultimo anno ma voglio sfruttare ogni momento e ogni partita al massimo. Poi vediamo".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.