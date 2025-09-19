Lazio, Agostinelli: "L'ambiente ha bisogno di una vittoria per respirare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli ha detto la sua in vista del derby tra Lazio e Roma, entrambe chiamate a vincere per riscattare le recenti sconfitte contro Sassuolo e Torino: "In questo momento, pensando a come la Lazio arriva al derby ed alle eventuali ripercussioni di una sconfitta, firmerei per un pareggio nel derby di domenica. Il rischio di andare in crisi nera è assolutamente da evitare. In questo momento del campionato conta poco la classifica o quantomeno mi interessa di più uscire da questo empasse di pessimismo. Un passo alla volta si può fare".

"In questo momento posso anche temere la sconfitta, è un momento delicato ed il derby in tal senso è indecifrabile. È più un rischio che un’opportunità, la Lazio non deve permettersi di perdere una gara che potrebbe farti sprofondare nella disperazione. Vorrei, ovviamente, che la squadra non scenda in campo con paura. Deve giocare alla morte palla su palla per ottenere il massimo. L’ambiente ha bisogno di un risultato per respirare".

