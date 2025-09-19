Lazio, Luis Alberto: “Roma è la mia seconda casa. Sento ancora Patric e…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La città di Roma e la Lazio sempre nel cuore. Luis Alberto non ha mai dimenticato gli anni nella Capitale e ancora sente tanti dei suoi ex compagni, soprattutto gli spagnoli: "Patric, che sta in un momento buio, Gila e Pedro", ha detto ai taccuini de Il Messaggero. Ma quest'estate ha incontrato anche Zaccagni a Ibiza e lo scorso maggio Cataldi proprio a Roma. Per lui la Capitale è la sua seconda casa: "È chissà se un giorno non diventerà la prima (ride, ndr.)", ha concluso.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.