Furlani: "Derby? Non faccio pronostici. Ma la Roma..."

Mattia Furlani, fresco vincitore della medaglia d'oro nel salto in lungo ai mondiali di atletica di Tokyo, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport facendo anche una battuta sulla Roma, di cui è grande tifoso.

"Se la Roma mi ha invitato a Trigoria o ad una partita? Se non lo fa, ci vado lo stesso; se lo fa, tanto meglio. Ma non faccio pronostici per il derby di domenica".

