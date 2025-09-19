Lazio, Petrucci (Sky) sulle condizioni di Rovella: "Vi spiego la situazione..."

TUTTOmercatoWEB.com

In vista del derby di domenica, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale il giornalista di Sky, Matteo Petrucci, per fare anche il punto sulla probabile formazione della Lazio che scenderà in campo domenica nella stracittadina contro la Roma.

"Per Rovella c’è cauto ottimismo, oggi tornerà ad allenarsi e si capirà se ci sarà al derby, si va verso la convocazione e poi deciderà Sarri se farlo partire. Se non partisse dal primo Rovella e giocasse Cataldi secondo me partirebbe dal primo Dele-Bashiru, con Rovella dal primo si candiderebbe fortemente Belahyane. Dal primo mi aspetto Cancellieri, Isaksen non è ancora in condizione, deve anche recuperare qualche chilo, Pedro secondo me sarà usato come arma a gara in corso. In porta ci sarà Provedel con davanti a lui Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares. Questo derby può essere determinante in questa stagione, sia in positivo che in negativo. Da Formello arrivano sensazioni positive con la consapevolezza che sarà un derby pesante".

