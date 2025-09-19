Lazio - Roma, ultras stranieri in arrivo nella Capitale: Olimpico blindato per il derby

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Lo stadio Olimpico è pronto ad accendersi per il derby della Capitale. Domenica Lazio e Roma si daranno battaglia nella stracittadina, ma a rubare la scena saranno le due tifoserie che, come al solito, promettono di creare un clima infuocato sulle tribune e fuori dall'impianto. Oltre ai supporters biancocelesti e giallorossi, ad accorrere allo stadio per la sfida saranno anche numerosi altri gruppi organizzati esteri, quelli storicamente alleati con gli ultras di Lazio e Roma.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, affianco ai tifosi della Roma dovrebbero vedersi i greci del gate 13 (Panathinaikos), gli spagnoli del Frente Atletico (Atletico Madrid) e i croati del Bad Blu Boys (Dinamo Zagabria). Dall'altra parte, invece, in Curva Nord sono attesi i tedeschi del Lokomotive Lipsia (sia Ultras sia i Blue Side Lok), i polacchi degli Sharks Hooligans (Wisla Cracovia), i bulgaria del Sofia West (Levski Sofia) e, infine, gli inglesi degli Inner City Firm (West Ham).

Per evitare disordini, dunque,in particolare fuori dallo stadio, la Questura ha disposto un piano sicurezza che prevederà il dislocamento di ben 1500 agenti nell'area dell'Olimpico, che avranno il compito di impedire il ripetersi degli episodi di violenza avvenuti in passato.

