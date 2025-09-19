Lazio, Zaccagni punta su Castellanos: "Deve arrivare almeno sopra i 15 gol"

Taty per Zac. L'asse tra i due attaccanti della Lazio ha funzionato benissimo nel 4-0 contro il Verona, con la speranza che lo stesso possa succedere anche del derby contro la Roma. A questo proposito il capitano biancoceleste ha parlato proprio del gioco di Castellanos e della sua stagione ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole.

"Castellanos? È un ragazzo serio e un grande lavoratore, si sacrifica tanto per la squadra. La rabona? Lui la fa spesso anche in allenamento e spesso e volentieri gli riesce anche bene. Continuasse a farle. Il gol contro il Verona? Lì per lì neanche me ne sono accorto che l'avesse fatta, poi me la sono trovata perfetta sul piede per controllarla e calciare in porta. Il Taty quest'anno arrivare almeno sopra i 15 gol, io posso garantirgli 5/6 assist".

