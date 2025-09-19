Serie A, al via la quarta giornata: in campo Lecce e Cagliari
19.09.2025 12:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca
Inizia la quarta giornata di campionato. Si parte dal venerdì, in attesa delle altre gare di Serie A a partire da domani e del derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica alle 12:30. Questa sera intanto scenderanno in campo il Lecce di Di Francesco e il Cagliari di Pisacane alle ore 20:45.
