Serie A, al via la quarta giornata: in campo Lecce e Cagliari

Inizia la quarta giornata di campionato. Si parte dal venerdì, in attesa delle altre gare di Serie A a partire da domani e del derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica alle 12:30. Questa sera intanto scenderanno in campo il Lecce di Di Francesco e il Cagliari di Pisacane alle ore 20:45.

