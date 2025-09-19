Luis Alberto sul derby: “L’attesa è pazzesca, la fede per la Lazio viene prima di tutto”

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Cinque derby vinti, tre gol. Un bottino niente male per Luis Alberto contro la Roma. Ai taccuini de Il Messaggero, l'ex centrocampista della Lazio ha raccontato le emozioni di una partita così speciale: "L'attesa è pazzesca. In più so anche l’impegno che ci mette la curva per quelle meravigliose scenografie. Il tifoso laziale è diverso dagli altri: la fede per la Lazio viene prima di tutto", ha detto.

