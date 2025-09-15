Lazio - Roma, le probabili formazioni del derby: Sarri tra dubbi e infortuni

Ora il derby. Lazio e Roma arrivano entrambe sconfitte all'Olimpico, con l'intenzione di rialzarsi immediatamente. Sarri, crollato contro il Sassuolo, spera di ritrovare almeno Vecino in panchina, clinicamente guarito ma con sensazioni negative sul campo. Sicuramente, invece, mancherà ancora Lazzari, fermo per una lesione al soleo, e probabilmente anche Patric, che proverà comunque a recuperare in extremis. Per questo, di fronte a Provedel, vanno verso la conferma in blocco Lazzari, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. A centrocampo sono da monitorare le condizioni di Rovella, uscito affaticato dal Mapei. In caso di forfait, si scalda Cataldi. Come mezzali, insieme a Guendouzi, è ballottaggio tra Dele-Bashiru, per nulla convincente nelle prime tre giornate, e Belahyane. In attacco è difficile pensare a un impiego di Isaksen dal primo minuto, rientrato ufficialmente in campo dopo la mononucleosi solo domenica. Il posto a destra quindi se lo giocano Cancellieri e Pedro, con Zaccagni a sinistra e probabilmente Castellanos al centro, uscito affaticato dalla sconfitta di Reggio Emilia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Pellegrini, Provstgaard, Belahyane, Cataldi, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.

ROMA (3-5-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Ferguson. All.: Gasperini.