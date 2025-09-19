Ex Lazio | Luis Alberto sul futuro: “Mi piacerebbe allenare! Seguo Guardiola e…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Un pensiero al futuro. Luis Alberto riflette su cosa farà dopo il ritiro, che se il fisico lo assiste per lui sarà tra circa 3/4 anni. "Mi piacerebbe allenare", ha detto ai taccuini de Il Messaggero. "I miei modelli sono Fabregas, Xabi Alonso e Guardiola. In più ho avuto la fortuna di essere allenato da Inzaghi e Sarri. Mi piace il 4-3-3 e il 4-2-3-1, e con me il 10 giocherà sempre", ha concluso. Insomma, le idee sembrano essere abbastanza chiare.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.