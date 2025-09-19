Lazio, Giordano: "Ricordo il primo derby come fosse ieri. Domenica sarà..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Bruno Giordano, ex biancoceleste che di derby in più di 15 anni alla Lazio ne ha vissuti, ha presentato la gara di domenica in un’intervista al Corriere della Sera. “È una partita pericolosa per entrambe, Roma è una città difficile” ha premesso. Poi soffermandosi sui biancocelesti, ha aggiunto: “La squadra non incanta, ma il risultato si commenta alla fine. Non può fare peggio di Baroni, sarebbe grave”. A proposito di Castellanos e Dia, parlando dei loro punti di forza, Giordano ha detto: “Pensano a giocare a calcio, nono solo a finalizzare. Non dipende da loro, la squadra dovrebbe creare di più”.

Facendo un salto nel passato, alle stracittadine vissute in prima persona in campo, l’ex biancoceleste ha raccontato: “Il primo lo ricordo come fosse ieri, ero emozionato. Cresciuto a Trastevere, alcuni miei amici romanisti mi tifavano contro. Ho vissuto con tristezza quello finito 1-1 a marzo dell’85. Fu una partita emotivamente difficile perché sapevo che avrei lasciato la Lazio in estate”.

