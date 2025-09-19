Roma, antivigilia "movimentata": i due titolari danno (ancora) forfait

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Antivigilia di Lazio-Roma e due campanelli d'allarme da non sottovalutare per Gasperini. Come riporta Il Tempo, questa mattina i giallorossi si sono ritrovati al 'Fulvio Bernardini' per la sessione mattutina di allenamento a due giorni dal derby. Ancora out Hermoso e Wesley: il primo, dopo aver accusato un problema al polpaccio, ha lavorato a parte e punta a rientrare perlomeno tra i convocati. La risonanza a cui si è sottoposto ha escluso lesioni.

Il secondo, invece, è alle prese con un virus gastrointestinale. Oggi era atteso in campo, si è preferito rimandare a domani. Sta di fatto che entrambi non erano presenti in gruppo alla penultima seduta prima del derby. Non una situazione facile da gestire per lo staff giallorosso: i due forfait si aggiungono a quelli di Dybala e Bailey.

