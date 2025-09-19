Lazio, Rocchi: "Sarà sempre un tifoso. Sarri? Ecco come starà preparando il derby..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Marco Iorio/Image Sport

Nel giorno del suo compleanno, Tommaso Rocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per raccontare il suo rapporto con il derby e analizzare il momento della Lazio in vista della stracittadina di domenica contro la Roma.

IL DERBY - "Quello che è nato con la Lazio è un legame importante. Sarò sempre un tifoso. Il derby di domenica? L'aspetto mentale è fondamentale, è una partita diversa in cui conta l'atteggiamento, la voglia di vincere e trasmettere sul campo quello che ti dà la gente, conta tutto ciò che ti spinge a dare tutto. Sicuramente quando si preparano queste partite si cerca di analizzare quello che si è fatto bene o meno bene, poi anche capire dove l'avversario può avere delle difficoltà e lavorare per puntare su quelli. Lazio e Roma ci arrivano dopo due avvii altalenanti. La grinta, il carattere potranno servire per sopperire i problemi tecnici".

L'ATTACCO DELLA LAZIO - "Ha giocatori validi. Poi dovranno essere sempre al massimo e avere una condizione ottimale per fare sempre le giocate giuste. Ho visto alcune difficoltà a essere liberi e sciolti nel fare le giocate. L'avvio difficile potrebbe aver portato via un po' di entusiasmo. Sicuramente bisogna riflettere sotto quest'aspetto e lavorarci. Siamo comunque all'inizio del campionato e anche il blocco del mercato può aver influito nella gestione e inconsciamente togliere qualcosa. Il livello dell'allenatore e il potenziale della squadra però possono spingere a lavorare con grande attenzione e riprendere le idee di gioco del tecnico e dare la forza di aggiungere giocate e personalità che questa formazione possiede".

PEDRO TITOLARE? - "Questi sono i dilemmi degli allenatori. Alla fine è sempre meglio avere un dubbio tra giocatori dubbi pronti a dare il proprio contributo. Pedro penso che sia un giocatore da sfruttare in una partita del genere, io lo farei giocare e userei gli altri a partita in corso".

IL LAVORO CHE DOVRA' FARE SARRI - "Io penso che Sarri abbia già in testa come preparare la partita. Sicuramente avrà studiato un aspetto tecnico-tattico da trasmettere alla squadra. Sotto quello emotivo ha l'esperienza per gestire i giocatori, trasmettendo voglia e determinazione, ma evitando che il troppo vada a condizionare l'aspetto di gara".

