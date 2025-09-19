Lazio, Luis Alberto ricorda il 2019/20: “Maledetto Covid! Eravamo pazzeschi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Una cavalcata fermata solo dal Covid. La stagione 2019/20 della Lazio aveva fatto sognare tutti i tifosi biancocelesti: la squadra di Inzaghi si era inserita nella corsa allo Scudetto, lottando contro la Juventus di Sarri e l'Inter di Conte. Salvo poi crollare dopo lo stop per la pandemia che ha interrotto il percorso dei biancocelesti.

Ai taccuini de Il Messaggero, Luis Alberto è tornato a parlare proprio di quell'annata: "Maledetto Covid, eravamo pazzeschi. Se giocassimo quest'anno? Scudetto non lo so, il calcio è cambiato molto. Sicuro arriverebbe in Champions".

