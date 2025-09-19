Lazio, Abbate spiega: “Il germe di cui parlava Sarri era Luis Alberto"

TUTTOmercatoWEB.com

In collegamento a Radio Laziale, il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate si è soffermato sull'intervista rilasciata da Luis Alberto e del suo passato alla Lazio. In particolare è tornato sulla famosa frase di Sarri nella sua prima esperienza nella Capitale, in cui aveva parlato di un 'germe' all'interno dello spogliatoio biancoceleste. Secondo lui si trattava proprio del centrocampista spagnolo. Questo è ciò che ha detto: “Il germe di cui parlava Sarri era Luis Alberto, che contaminava con i suoi comportamenti il resto della squadra”.

