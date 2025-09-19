Lazio, Zaccagni sul derby: "Ci teniamo tanto, come i tifosi. La pressione..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina il derby della Capitale. Quella tra Lazio e Roma è la sfida più attesa, la prima della stagione. Ai microfoni di Dazn il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha parlato proprio della partita, in programma domenica alle 12:30. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Il derby è una gara particolare, soprattutto qua a Roma. È partita già da inizio anno visto che si giocherà alla quarta giornata. I tifosi ci tengono tanto e anche noi ci teniamo. Non devi arrivare troppo carico perché rischi di fare qualcosa di sbagliato: va gestita la pressione, isolarsi e giocare come ci chiede il mister".

