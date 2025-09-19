Ex Lazio | Luis Alberto racconta: “In Qatar sta andando benissimo"

RASSEGNA STAMPA - Prosegue l'avventura di Luis Alberto in Qatar, all'Al Duhail. Lo spagnolo si è trasferito l'estate scorsa dalla Lazio, lasciando a titolo definitivo la Capitale. "In Qatar? Non mi aspettavo andasse così bene", ha rivelato il centrocampista ai taccuini de Il Messaggero. "La mia famiglia è felicissima e quando le pressioni scendono si sta meglio". L'unica cosa che gli manca è giocare tanto a gol: fa troppo caldo.

