Lazio, Zaccagni su Sarri: "Mi ha cambiato la carriera. Siamo contenti che sia tornato"

Verso il derby, parla il capitano. Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Dazn a due giorni da Lazio - Roma, prima stracittadina della stagione. Tra i tanti temi toccati, l'esterno biancoceleste ha parlato anche del suo rapporto con Sarri e del suo ritorno in panchina. Di seguito le sue parole.

"Sarri? È rimasto sempre lo stesso, ha la sua carica e la sua gioia che mette in campo. Siamo contenti che sia tornato, vedo che anche i nuovi stanno apprendendo velocemente quello che vuole. Sarri mi ha cambiato la carriera, soprattutto in fase realizzativa. Mi sprona sempre ad attaccare la porta, da quando c'è lui sono migliorato tanto e ho segnato di più".

