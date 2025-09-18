Lazio, visita segreta di Lotito in Campidoglio per il Flaminio: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Settembre potrebbe essere il mese decisivo per sbloccare la questione Stadio Flaminio. Il piano di ristrutturazione della Lazio per l'impianto è pronto ormai da tempo, ma è ancora mancante la documentazione necessaria affinché possa partire la conferenza dei servizi, che avrà il compito di valutare il progetto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, però, qualcosa si starebbe muovendo, visto che nel weekend Claudio Lotito si sarebbe recato segretamente in Campidoglio proprio per discutere del Flaminio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.