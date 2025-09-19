La Lazio abbraccia la XVIII Giornata Nazionale SLA: l'iniziativa per il derby
19.09.2025 14:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: sslazio.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Image Sport
"La S.S. Lazio abbraccia la XVIII Giornata Nazionale SLA, perché il calcio non è solo passione, ma anche responsabilità e memoria condivisa.
Domenica, in occasione del derby della Capitale, due tifosi speciali – uno biancoceleste e uno giallorosso – siederanno fianco a fianco. Perché davanti alla malattia i colori si uniscono, e il nostro cuore biancoceleste batte con chi lotta ogni giorno.
Un pensiero speciale va a tutte le persone e alle famiglie che combattono con coraggio la partita più importante: quella della vita".