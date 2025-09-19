Lazio, Luis Alberto sicuro: “Al derby scommetto su Pedro e non solo..."

RASSEGNA STAMPA - Luis Alberto sceglie i suoi uomini per il derby. La prima gara della stagione tra Lazio e Roma si avvicina, e ai taccuini de Il Messaggero l'ex centrocampista biancoceleste ha deciso su chi puntare per riuscire a vincere: "Pedrito, sono le sue gare", è il suo primo nome. "Ma se devo pregare per qualcuno affinché segni, allora dico Cataldi. Sarebbe davvero bello", ha poi continuato e concluso.

