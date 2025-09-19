Lazio, Lotito si sfoga: "I tifosi a volte sono scemi! Noi non abbiamo problemi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Siamo esausti di questa situazione”, le parole di un tifoso in chiamata a Lotito. Sta girando un nuovo audio del presidente della Lazio, che nella telefonata si è sfogato su tantissimi temi: “E allora che vuoi fare, sei un esperto?", la sua prima risposta. "Se sei un tifoso fai il tifoso. Sto lavorando e mi chiami per dirmi che vi siete stufati. Hai i soldi? Se non li hai e il presidente sono io segui quello che faccio io, perché fino ad adesso siamo la società più forte dal punto di vista economico che c’è sul mercato".

Lotito poi ha continuato, rispondendo alla domanda del tifoso che gli ha chiesto se vuole bene alla Lazio e ai laziali: "Certe volte no perché siete scemi: se foste intelligenti ragionereste col vostro cervello, e invece non lo fate. Anche davanti al ministro di Grazia e Giustizia fatto queste cose, se ne è accorto pure lui e mi ha detto: 'Ma questi sono matti!'. Tutte queste chiamate che mi fate sono registrate. Il tifoso è autorizzato ad andare allo stadio, sempre che io voglia. Ma se mi si fate stalking io poi vi emetto il daspo".

E sul blocco del mercato invece ha detto: "Sono ventidue anni che faccio il presidente e la Lazio non ha problemi. Non li ha avuti neanche quest'anno, ma li hanno creati altri. E invece che attaccare loro ve la prendete con me. Non stiamo affondando, dove stanno i problemi? Ho pagato 50 milioni di stipendi ai giocatori. Se proprio volete, mettetevi le mani in tasca, tirate fuori i soldi e compratevi la società. Poi decidete voi cosa fare".

“Lo sai qual è stato il mio errore?", ha spiegato ancora al tifoso. "Ho sbagliato perché dovevo fare un aumento di capitale e togliermi di mezzo tutti quanti. Come ha fatto Cragnotti, che poi vi ha portato via 150 milioni, come ha fatto la gestione successiva che ha portato via altri 130 milioni. Cragnotti vi ha fatto sognare? Si è visto, i debiti li sto pagando ancora io fino al 2027. Vi ha fatto sognare con una società che era fallita. Vuoi fallire? Se è così, ci tre minuti a spendere. La situazione è questa. La Roma, il Milan e l'Inter stanno in mezzo alla me*da. La Lazio non ha vinto lo Scudetto, ma ringraziando Dio non sta in mezzo alla me*da”.

Pubblicato il 18/09