Lazio, Lotito accelera per il nuovo sponsor: i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

Una settimana importantissima per la Lazio chiamata a rialzare la testa e a ripartire dopo il ko contro il Sassuolo. L’appuntamento è di quelli importantissimi: il derby della Capitale dove la squadra di Sarri dovrà mettere in campo la giusta concentrazione e il giusto spirito per affrontare un match già spartiacque per la stagione.

Intanto, come riportato da Il Messaggero, la società è a lavoro per chiudere la questione sponsor e per racimolare crediti utili allo sblocco totale del costo del lavoro allargato. In queste settimane il patron Lotito non è stato bene ma, stando a quanto riportato dal quotidiano, adesso sta accelerando per chiudere.

