PRIMAVERA | Lazio - Monza, scelto l'arbitro della sfida: la terna completa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il secondo successo consecutivo ottenuto in casa della Cremonese, la Lazio Primavera si prepara ad ospitare il Monza, nella sfida valida per la quinta giornata di campionato. Il match è in programma per le 11:00 di lunedì 22 settembre e di disputerà nel centro sportivo della Borghesiana a causa dei lavori di ristrutturazione del Fersini. L'arbitro designato per la sfida è Enrico Gemelli della sezione di Messina, che sarà coadiuvato dagli assistenti Tommaso Tagliaferro e Diego Spatrisano.

