IL TABELLINO di Juve - Lazio Primavera 1-0
Primavera 1| 9ª giornata
Domenica 26 ottobre 2025, ore 11:00
Juventus Training Center, Vinovo (TO)
Juventus - Lazio Primavera 1-0
Marcatore: Finocchiaro (65', J).
JUVENTUS: Radu, Bamballi Gnikpingo, Keutgen (63' Vallana), Lopez (76' Durmisi), Verde, Merola (76' Repciuc), Bassino, Mazur, Grelaud (69 Contarini), Elimoghale (63' Finocchiaro), Tiozzo. A disp.: Huli, Rizzo, Biggi, Djahl, Bellino, Borasio. All.: Padoin.
LAZIO (3-5-2): Bosi; Ciucci (88' Iorio), Bordoni, Bordon; Ferrari (82' Canali), Munoz (69' Marinaj), Pinelli (46' Santagostino), Farcomeni, Cuzzarella; Gelli (88' Montano), Sulejmani. A disp.: Pannozzo, Calvani, Milillo, Trifelli, Pernaselci, Curzi. All.: Punzi.
Arbitro: Pizzi (sez. Bergamo)
Assistenti: Cufari - D'Ambrosio
NOTE
Ammoniti: Bordon (L), Bamballi Gnikpingo (J).
Recupero: 1', 5'.