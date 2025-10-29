IL TABELLINO di Lazio Primavera - L.R. Vicenza 2-1
Coppa Italia Primavera | Trentaduesimi di finale
Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
Lazio Primavera - L.R. Vicenza 2-1
Marcatori: Bordon (72', 90+1', L), Picardi (77', V).
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci, Bordon, Trifelli; Canali; Iorio (46' Curzi), Farcomeni (31' Milillo), Santagostino (80' Gelli), Calvani (46' Sana Fernandes); Montano, Marinaj (66' Sulejmani). A disp.: Bosi, Ciucci, Bordoni, Morelli, Boccardelli, Carbone. All.: Punzi.
L.R. VICENZA: Meneghetti, Moscati, Stradiotto, Rensi, Minucelli, Catino, Pavanello ( 65' Prepelita), Carron (73' Randon), Romio, Tartaglia (73' Picardi), Bolzon (65 Florio). A disp.: Cunegatti, Rigoni, Barbiero, Giora, Blal, Prepelita, Poier, Vlad. All.: Belardinelli.
Arbitro: Ursini (sez. Pescara)
Assistenti: Esposito - Rossini
NOTE
Ammoniti: Farcomeni (L), Santagostino (L), Carron (V).
Espulsi: Moscati (V).
Recupero: 3', 5'.