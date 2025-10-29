IL TABELLINO di Lazio Primavera - L.R. Vicenza 2-1

29.10.2025 13:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
IL TABELLINO di Lazio Primavera - L.R. Vicenza 2-1

Coppa Italia Primavera | Trentaduesimi di finale

Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 11:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

Lazio Primavera - L.R. Vicenza 2-1

Marcatori: Bordon (72', 90+1', L), Picardi (77', V).

LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci, Bordon, Trifelli; Canali; Iorio (46' Curzi), Farcomeni (31' Milillo), Santagostino (80' Gelli), Calvani (46' Sana Fernandes); Montano, Marinaj (66' Sulejmani). A disp.: Bosi, Ciucci, Bordoni, Morelli, Boccardelli, Carbone. All.: Punzi.

L.R. VICENZA: Meneghetti, Moscati, Stradiotto, Rensi, Minucelli, Catino, Pavanello ( 65' Prepelita), Carron (73' Randon), Romio, Tartaglia (73' Picardi), Bolzon (65 Florio). A disp.: Cunegatti, Rigoni, Barbiero, Giora, Blal, Prepelita, Poier, Vlad. All.: Belardinelli.

Arbitro: Ursini (sez. Pescara)
Assistenti: Esposito - Rossini

NOTE

Ammoniti: Farcomeni (L), Santagostino (L), Carron (V).

Espulsi: Moscati (V).

Recupero: 3', 5'.