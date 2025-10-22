PRIMAVERA | Juve - Lazio, scelto l'arbitro della sfida: la terna completa
22.10.2025 14:15 di Christian Gugliotta
Dopo la pesante sconfitta per 3-1 incassata sul campo del Cesena, la Lazio Primavera proverà a rialzarsi sul campo della Juventus, squadra attualmente con un solo punto in classifica in meno rispetto ai biancocelesti. Il match, valido per la nona giornata di campionato e in programma alle 11:00 di domenica 26 ottobre, sarà diretta dal direttore di gara Alessandro Pizzi della sezione di Bergamo. Ad affiancarlo ci saranno gli assistenti Paolo Cufari e Vincenzo D'Ambrosio.