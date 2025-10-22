Lazio, Piscedda: "Fortunati a Bergamo? È un merito! E se la Juve oggi perde..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Massimo Piscedda, ex difensore biancoceleste, ha detto la sua sulla partita tra l'Atalanta e i biancocelesti, sull'infortunio di Cancellieri e sulla sfida di domenica prossima, ore 20.45, contro la Juventus dell'ex Tudor.

"La fortuna è un merito non è un demerito se accompagnata al sacrificio. La Lazio ha interpretato la partita come doveva, difendendosi in maniera organizzata. Mi è piaciuta l'interpretazione difensiva della Lazio. Mi dispiace per Cancellieri, era in un momento positivo. Isaksen appena è entrato a Bergamo ha fatto uno scatto di 50 metri, quindi sta bene. A me piace, può fare il lavoro che ha fatto Cancellieri. La Juve? Se perde questa sera la Lazio ha un vantaggio mentale rispetto ai bianconeri. Il loro livello è quello della Lazio, a parte qualche profilo superiore".

