SONDAGGIO | Atalanta - Lazio, ecco il vostro migliore in campo: i voti
AGGIORNAMENTO 22/10 - Il vostro migliore in campo della sfida tra Atalanta e Lazio è Mario Gila. Autore di una prestazione solida ed eletto MVP del match dalla Serie A, il difensore spagnolo è stato scelto con il 45,55% dei voti. Al secondo posto, con il 26,42% dei voti si è piazzato Ivan Provedel, che ha salvato i suoi con diversi interventi decisivi, mentre sull'ultimo gradino del podio c'è Toma Basic con il 22,19%.
SONDAGGIO | La Lazio non va oltre il pareggio contro l'Atalanta, gara con cui i biancocelesti sono tornati in campo alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. La sfida, in programma questo pomeriggio a Bergamo, si è chiusa sullo 0-0. Buone occasioni per andare in vantaggio da una parte e dall'altra, ma alla fine il campo "marcatori" all'interno del tabellino rimane vuoto.
Al triplice fischio, Mario Gila è stato scelto dalla Serie A come MVP della partita. Ma ora è il vostro turno. Prima di pensare già alla prossima sfida contro la Juventus, in programma tra una settimana all'Olimpico, è tempo di decretare il migliore in campo nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).