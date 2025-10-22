Lazio, la Juve in arrivo all'Olimpico: i numeri in casa contro i bianconeri
Dopo il punto sofferto ottenuto sul campo dell'Atalanta, la Lazio si prepara ad affrontare un altro big match. Domenica, infatti, all'Olimpico arriverà la Juventus, alla disperata ricerca di punti dopo i tre pareggi e la sconfitta rimediati nelle ultime quattro gare di campionato. Negli 81 precedenti andati in scena nella Capitale, i biancocelesti hanno un bilancio in negativo di 27 vittorie, 20 pareggi e 34 sconfitte, con 97 gol realizzati contro i 109 dei bianconeri.
Precedenti totali: 196 (49 vittorie Lazio, 47 pareggi, 100 vittorie Juventus)
Ultima vittoria Lazio: 2-1 (23.04.2024)
Ultima vittoria Juventus: 1-0 (19.10.2024)
Ultimo pareggio: 1-1 (10.05.2025)
Gol totali Lazio: 215
Gol totali Juventus: 335
Capocannoniere della sfida: Alessandro Del Piero 14 gol
Vittorie con più gol realizzati in A all'Olimpico: 4-0 Lazio (1939, 1995) - 0-4 Juventus (1948)